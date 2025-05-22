Медики-вокалисты из Омска завоевали первое место на международном конкурсе

«Песни всегда были источником силы и вдохновения для солдат, поэтому мы не могли остаться в стороне от празднования Дня Победы. Готовясь к конкурсу, мы работали всей семьей: даже идея исполнить эту композицию пришла от моей дочери, которая учится в музыкальной школе. Супруг Елены Темиревой помогал нам находить красивые места для съемок и разработал сюжет клипа. Это было настоящее коллективное творчество, которое объединило всех нас», — поделилась участница хора Любовь Буякова.