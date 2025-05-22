Медики-вокалисты из Омска завоевали первое место на международном конкурсе

Омский хор имени Роберта Коха стал лауреатом I степени в номинации «Вокальное исполнение» на международном фестивале «Мы — правнуки Победы». Коллектив медиков Клинического противотуберкулезного диспансера № 4 представил на суд жюри видеоролик с исполнением проникновенной песни «А закаты алые…».
Выступление омичей покорило экспертов своей эмоциональностью и атмосферностью.
«Песни всегда были источником силы и вдохновения для солдат, поэтому мы не могли остаться в стороне от празднования Дня Победы. Готовясь к конкурсу, мы работали всей семьей: даже идея исполнить эту композицию пришла от моей дочери, которая учится в музыкальной школе. Супруг Елены Темиревой помогал нам находить красивые места для съемок и разработал сюжет клипа. Это было настоящее коллективное творчество, которое объединило всех нас», — поделилась участница хора Любовь Буякова.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Успех омичек на конкурсе — результат слаженной работы, искреннего отношения к делу и любви к искусству.
Сейчас участницы коллектива уже готовятся к новым выступлениям, в том числе к празднованию Дня медицинского работника. Фестиваль «Мы — правнуки Победы» собрал несколько десятков коллективов со всей страны, в том числе и новых регионов. Успешное выступление омичей станет прекрасным подарком к празднику — 15 июня все сотрудники отрасли будут принимать поздравления.