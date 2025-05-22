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В Ростовской области до 2 млн рублей увеличили выплату контрактникам

Врио главы Ростовской области увеличил выплату для заключивших контракт с Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь увеличил региональную выплату для заключивших контракт с Минобороны России о прохождении службы в отдельных воинских частях. Постановление уже вступило в силу, сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

— Выплату в 2 млн рублей будут получать военнослужащие частей, определенных документом. На нее могут претендовать те, кто заключил контракт на территории донского региона, — уточнил Юрий Слюсарь.

При этом те, кто проходят службу в других частях, будут по-прежнему получать 1 млн рублей. Кроме того, федеральная выплата по линии Минобороны для всех останется прежней — 400 тысяч рублей.

— Независимо от того, где служат наши защитники, мы будем оказывать необходимую помощь их семьям, а все решения, которые касаются поддержки участников СВО, принимать без проволочек, — добавил Юрий Слюсарь.

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