Обнаружены фрагменты метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Экспедиция Челябинского государственного университета (ЧелГУ) под руководством ректора Сергея Таскаева нашла фрагменты метеорита, предположительно упавшего 23 марта вблизи деревни Султаново Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил ректор по результатам проведенного анализа.
«В ходе экспедиции ученых ЧелГУ вблизи деревни Султаново Кунашакского района впервые были обнаружены образцы пыли метеоритного происхождения, локализованные в конкретной области. Комплекс анализов подтвердил гипотезу об их внеземной природе. Эта пыль состоит из оливинов, пироксенов и металлических частиц, представленных сплавами на основе железа», — сказал ректор.
Он добавил, что найденные частицы при этом образуют агломераты. «Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в Кунашакском районе упал каменный метеорит. Мы уже локализовали место его падения на основе полученных данных. Думаю, что в ближайшее время удастся найти более крупные фрагменты, которые можно будет детально изучить и представить широкой общественности», — отметил Таскаев.
Он пояснил, что предварительный анализ пыли проводился несколькими методами, что позволило определить ее состав, морфологию и химические свойства. В частности, с помощью оптической микроскопии обнаружили обугленные черные частицы, похожие на те, что встречались при изучении челябинского метеорита. Затем провели исследование методом электронной микроскопии, который обладает высоким разрешением и позволяет изучать объекты размером в десятки и сотни атомов. Этого оказалось достаточно для детального анализа пыли, дополнительно применили энергодисперсионную спектроскопию для определения элементного состава.
По словам ректора, проведенное исследование показало, что пыль состоит из материалов, характерных для каменных метеоритов, которые встречаются значительно чаще железных. Вероятность их обнаружения выше, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы каменный метеорит нагревается, разрушается и может выпасть в виде метеоритного дождя.
Таскаев сообщил, что в ближайшее время ученые планируют новую экспедицию для поиска более крупных фрагментов метеорита.