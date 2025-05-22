Обнаружены фрагменты метеорита

Он добавил, что найденные частицы при этом образуют агломераты. «Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в Кунашакском районе упал каменный метеорит. Мы уже локализовали место его падения на основе полученных данных. Думаю, что в ближайшее время удастся найти более крупные фрагменты, которые можно будет детально изучить и представить широкой общественности», — отметил Таскаев.