В России появится «Черная книга» чужеродных видов растений

Инвазивными (инвазионными) называют биологические виды, которые распространяются далеко за пределы их естественного ареала обитания, вытесняют и уничтожают местные виды и нарушают экосистемы. Опасность многих инвазивных видов заключается в том, что в новой среде обитания у них нет естественных врагов и конкурентов и это приводит к росту бесконтрольной численности, в результате чего происходит истощение ресурсов, нарушение естественных условий и вымирание местных видов и целых экосистем. Прежде всего страдают сельское хозяйство, лесное и водное хозяйство. По оценкам экспертов, деятельность инвазионных видов уже повлияла более чем на 60% случаев вымирания растений и животных в мире.