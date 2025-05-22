Новые общественные туалеты установят в Нижнем Новгороде

Четыре общественных туалета установили в Нижнем Новгороде, сообщили в городской дирекции парков и скверов. Два из них размещены у речного вокзала, по одному — в парке имени Пушкина и у второго паркового озера. Речь идет о современных туалетных модулях, оснащенных всем необходимым. До конца года планируется установить еще четыре таких модуля. В зависимости от потребностей нижегородцев будут определены места их размещения.