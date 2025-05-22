Нехватка вакцин от бешенства в Молдове не представляет общественный интерес: Глава агентства общественного здоровья — о случае с ребенком, которому отказали в прививке

Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ назвал громкий случай в Бельцах, когда ребенку, укушенному дворнягой, не смогли сделать прививку от бешенства по причине ее отсутствия (как сообщал отец мальчика) — дезинформацией.
При этом, по словам Фуртунэ, родители сами должны следить за тем, чтобы собаки не покусали их детей.
Напомним, Житель Бельц Николай, отец пострадавшего мальчика, сообщил, что 13 мая его сына укусила собака в центре города возле школы имени Гоголя.
— Мы сразу обратились в скорую помощь, — рассказал Николай. — Там обработали рану перевязали и направили к врачу-рабиологу, который должен выписать курс вакцинации от бешенства. Но вместо помощи нам отказали в прививке. До 19 мая мой сын так и не получил вакцину. Причина? Вакцины нет по всему северу Молдовы! Предтавляете?!
Николай обращался в Центр семейных врачей, Поликлинику, ANSA, на горячую линию Минздрава и в Бельцкую больницу — безрезультатно.
«Я хочу объяснить, что родители должны контролировать своих детей, чтобы они не подвергались нападению собак», — заявил глава НАОЗ съемочной группе программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове», посетовав при этом, что журналисты «реагируют на вещи, которые не представляют интерес».
При этом, ранее, глава Центра общественного здоровья Бельц Вячеслав Кишларь заявлял что дефицит вакцин от бешенства существует не только в Бельцах, но и по всей Молдове.