Нехватка вакцин от бешенства в Молдове не представляет общественный интерес: Глава агентства общественного здоровья — о случае с ребенком, которому отказали в прививке

— Мы сразу обратились в скорую помощь, — рассказал Николай. — Там обработали рану перевязали и направили к врачу-рабиологу, который должен выписать курс вакцинации от бешенства. Но вместо помощи нам отказали в прививке. До 19 мая мой сын так и не получил вакцину. Причина? Вакцины нет по всему северу Молдовы! Предтавляете?!