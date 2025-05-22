Число бесплатно питающихся школьников увеличат в Нижнем Новгороде

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Марина Гладышева, льготу планируют распространить на детей, у кого один из родителей или законных представителей являются сотрудниками Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, исполняющими служебные обязанности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в период проведения специальной военной операции.
В перечень также включат детей сотрудников, погибших во время выполнения служебных задач на указанных территориях, умерших в результате полученных травм, заболеваний или контузий, а также тех, кто пропал без вести при исполнении обязанностей. Если инициатива будет одобрена, число льготников увеличится на 21 человека, а расходы на организацию питания в 2025 году возрастут на 325,8 тысячи рублей из городского бюджета.
Депутаты рекомендовали гордуме принять проект решения о внесении изменений в свое постановление от 2008 года «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях».
Ранее в список включили детей, чьи родители (законные представители) жили в Брянской, Белгородской и Курской областей, и были вынуждены покинуть указанные субъекты.