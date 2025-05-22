Число бесплатно питающихся школьников увеличат в Нижнем Новгороде

В перечень также включат детей сотрудников, погибших во время выполнения служебных задач на указанных территориях, умерших в результате полученных травм, заболеваний или контузий, а также тех, кто пропал без вести при исполнении обязанностей. Если инициатива будет одобрена, число льготников увеличится на 21 человека, а расходы на организацию питания в 2025 году возрастут на 325,8 тысячи рублей из городского бюджета.