В Омской области распределили 60 квартир для детей-сирот

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о распределении 60 квартир, переданных в собственность региона. Жилые помещения находятся в новом жилом комплексе «Зеленая река» и будут предоставлены детям-сиротам, а также гражданам, переселяемым из аварийного жилья.
«В рамках соглашения между Правительством Омской области и застройщиком переданы очередные 60 квартир в микрорайоне “Зеленая река”, — отметил глава региона. — Это однокомнатные квартиры, отремонтированные “под ключ”, с полным оснащением: установлены сантехника и кухонная техника первой необходимости.».
Из общего числа квартир 47 предназначены для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции. Еще 13 квартир выделены лицам из числа детей-сирот.
Глава региона держит на особом контроле обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, а также курирует темпы строительства современного жилья, соответствующего новым стандартам качества. По инициативе Виталия Хоценко новые жилые комплексы возводятся одновременно с социальной инфраструктурой: детскими садами, школами и медицинскими учреждениями.
В рамках госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» застройщики не только строят новые дома, но и создают инфраструктуру вокруг жилого квартала. Таким образом власти решают проблему улучшения качества жизни жителей Омской области.