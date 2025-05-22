В Омской области распределили 60 квартир для детей-сирот

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о распределении 60 квартир, переданных в собственность региона. Жилые помещения находятся в новом жилом комплексе «Зеленая река» и будут предоставлены детям-сиротам, а также гражданам, переселяемым из аварийного жилья.