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Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан

Симоньян заявила, что хочет разделить полученную награду с миллионом сограждан.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом.

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся», — сказала Симоньян в ходе церемонии вручения государственных наград.