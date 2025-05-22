Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан

«Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся», — сказала Симоньян в ходе церемонии вручения государственных наград.