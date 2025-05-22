Ливни, град, сбивающий с ног ветер — уже сегодня: В Молдове объявили желтый ход

В Молдове объявлен жёлтый уровень опасности из-за нестабильной погоды.
Синоптики прогнозируют грозы, кратковременные ливни, возможен град и порывистый ветер со скоростью 15−18 м/с. Предупреждение действует в четверг, 22 мая, с 15:30 до 23:00.
Синоптики объявили желтый крд. Фото: соцсети.
Будьте осторожны!
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