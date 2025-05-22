«Удар кнутом»: как энергетики влияют на детей

— Это очень важно, потому что в наши дни большинство детей все чаще сидят у экранов гаджетов и компьютеров, учат большое количество уроков, меньше бегают по улицам. При усиленной мозговой деятельности, но недостатке физической активности нужно сделать акцент на прогулках, спорте и играх на свежем воздухе, а не пить подобные напитки, — считает Чернышова.