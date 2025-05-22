Ремонт моста на трассе М-4 под Ростовом планируют завершить к концу 2025 года

Ремонт путепровода в районе 1062 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выполнили уже на 50%. Работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Обновление ведут круглосуточно. К этому моменту рабочие уже заменили старые балки пролетного строения и сейчас выполняют армирование бетонных конструкций.
В рамках второго этапа начнут приводить в порядок дорожное полотно проезжей части и тротуаров, деформационные швы и балки пролетного строения. Также собираются установить систему водоотвода, заменить перила и барьерное ограждение.
— Ремонт выполняется без перекрытия движения. Проехать можно по одной полосе в одном из направлений с ограничением скорости, — напомнили в ГК «Автодор».
Завершить весь комплекс работ мостовики планируют к концу 2025 года.
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