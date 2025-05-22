«Нужно спасти объект культурного наследия»: глава Башкирии — о мавзолее Хусейн-бека

В Чишминском районе Башкирии облагородят мавзолей Хусейн-бека и прилегающую к нему территорию. Это часть проекта по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. О планах по благоустройству объекта культурного наследия в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
— Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок. Делаем первые шаги — приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории, — написал руководитель региона. — Самое главное — нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий.
К своей публикации Хабиров также приложил эскизы, на которых показано, как будет выглядеть историко-мемориальный комплекс после благоустройства.
Фото: Радий Хабиров Фото: Радий Хабиров.
— Даст Всевышний, откроем в регионе еще одну точку притяжения для туристов, — заключил глава Башкирии.
Напомним, прошлым летом в Башкирии открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Репортаж «КП-Уфа» оттуда — по ссылке.
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