«Нужно спасти объект культурного наследия»: глава Башкирии — о мавзолее Хусейн-бека

— Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок. Делаем первые шаги — приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории, — написал руководитель региона. — Самое главное — нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий.