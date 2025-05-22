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«Нужно спасти объект культурного наследия»: глава Башкирии — о мавзолее Хусейн-бека

Радий Хабиров: в Башкирии благоустроят мавзолей Хусейн-бека.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии облагородят мавзолей Хусейн-бека и прилегающую к нему территорию. Это часть проекта по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. О планах по благоустройству объекта культурного наследия в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

— Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок. Делаем первые шаги — приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории, — написал руководитель региона. — Самое главное — нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий.

К своей публикации Хабиров также приложил эскизы, на которых показано, как будет выглядеть историко-мемориальный комплекс после благоустройства.

Фото: Радий Хабиров Фото: Радий Хабиров.

— Даст Всевышний, откроем в регионе еще одну точку притяжения для туристов, — заключил глава Башкирии.

Напомним, прошлым летом в Башкирии открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Репортаж «КП-Уфа» оттуда — по ссылке.

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