Власти назвали новые сроки открытия парка миниатюр «Спасённая Европа» в Калининграде

«Сейчас есть две концепции, разработанные нашим главным архитектором. [Одну из них] утвердим в ближайшие две недели, и исходя из неё будут понятны точные сроки. В любом случае — этот год, конечно. Решаем и технические моменты, где-то нержавейку заменим на мрамор, например», — сказал Ермак.