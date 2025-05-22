Власти назвали новые сроки открытия парка миниатюр «Спасённая Европа» в Калининграде

Открыть парк миниатюр «Спасённая Европа» по-прежнему обещают в этом году. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на брифинге в областном правительстве в четверг, 22 мая.
«Сейчас есть две концепции, разработанные нашим главным архитектором. [Одну из них] утвердим в ближайшие две недели, и исходя из неё будут понятны точные сроки. В любом случае — этот год, конечно. Решаем и технические моменты, где-то нержавейку заменим на мрамор, например», — сказал Ермак.
Строительство парка миниатюр «Спасённая Европа» в Калининграде началось 1 апреля. Экспозицию хотели открыть 9 Мая, позже сдачу объекта перенесли на неопределённый срок. Проект уже отправляли на доработку в феврале.