Куда сходить в Самаре 24 и 25 мая: подборка мероприятий на выходные

На этих выходных в городе пройдут лекции о кино и фотографии, пешеходные экскурсии по русскому стилю и модерну, детские занятия, показы под открытым небом и атмосферные джазовые вечера на крыше. Кроме того, можно заглянуть на яркие выставки — от горячей эмали до шедевров Ван Гога и Моне. Мы подобрали для вас лучшие мероприятия, чтобы выходные стали интересными и насыщенными.
Лекция «Смотрим на город через фотографию» (12+) в музее-галерее «Заварка».
Когда: 24 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207а.
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров расскажет, зачем в годы войны снимали Куйбышев, как жанры влияют на восприятие снимков, и что старые фото могут рассказать о прошлом.
Вход — по билетам.
Лекция «Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново» (16+) в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 24 мая, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Это восьмое занятие киношколы «Больше, чем кино». Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия «Русский стиль» (12+) Музея Модерна.
Когда: 24 мая, 15:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
Мероприятие проведёт экскурсовод Елена Жидкова. Участников ждёт двухчасовой маршрут протяжённостью около трёх километров. В программе — знакомство с архитектурными памятниками, связанными с русским стилем, включая здание бывшего Кирилловского ночлежного дома. Рекомендуется взять с собой проводные наушники.
Участие — по билетам. Количество мест ограничено.
Вечера джаза на крыше от «Города-курорта».
Когда: 24 мая. Где: ул. Ленинградская, 64.
Мероприятие проходит под открытым небом с видом на старый город и будет сопровождаться живыми выступлениями одного из ведущих джазовых коллективов. В программе — исполнение джазовых стандартов и хитов разных лет, рассказ ведущего об архитектуре и истории окрестностей, угощение лёгкими закусками, сервировка столов с цветами и свечами.
Вход — платный.
Занятие (7+) для детей из цикла «Зелёная азбука» в музее «Зелёнка».
Когда: 24 мая, 15:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
Каждый из участников получит одну букву алфавита и отправится искать соответствующий музейный экспонат. После этого под руководством художника Антона Вейса дети создадут иллюстрации, которые войдут в коллективную азбуку. Проект завершится созданием книги.
Вход — по билетам, взрослые сопровождающие проходят бесплатно. Количество мест ограничено.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 24−25 мая. Где: 4-ая очередь набережной.
Он начал показы с мая и будет работать до 14 сентября. Площадка уже привлекла внимание жителей и гостей города. Расписание обновляется еженедельно.
24 мая:
17:00−17:55 — Мультфильмы (0+): Василиса Микулишна (1975), Детство Ратибора (1973), Добрыня Никитич (1965);18:00−18:45 — Первопечатник Иван Федоров (1941, 12+);18:50−19:50 — Нахаленок (1961, 0+);20:00−21:55 — 1+1 (2011, 18+).
25 мая:
16:30−17:00 — Мультфильмы (0+): Ореховый прутик (1955), Сестрица Аленушка и братец Иванушка (1953);17:10−18:40 — Суворовец 1944 (2024, 6+);18:50−20:20 — Иван Семенов. Школьный переполох (2022, 6+);20:30−22:25 — Я делаю шаг (2023, 6+).
Вход — свободный.
Выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 24−25 мая. Где: ул. Куйбышева, 92.
Основой для экспозиции стали дневниковые записи жительницы блокадного Ленинграда Марии Жариновой. Работы выполнены в технике горячей эмали — это способ художественного изображения, при котором стеклянная краска наносится на металл и закрепляется при температуре выше 800 градусов.
Вход — по билетам.
Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+) в Третьяковке.
Когда: 24−25 мая. Где: ул. Ново-садовая, 149.
В экспозиции — 52 произведения из ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов. Выставка будет работать до 28 сентября. Куратор проекта — Татьяна Юденкова, специалист по живописи конца XIX — начала XX века. О том, как организована выставка, какие работы великих художников представлены в галерее и почему эту выставку точно нельзя пропустить — в нашем материале.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму» (6+) музея-галереи Заварка.
Когда: 25 мая, 15:00. Где: ул. Самарская, 207а.
Экскурсия пройдет с краеведом Олегом Баулиным. Участники узнают о Вагане Каркарьяне, его архитектурных и художественных проектах, а также увидят памятники деревянного зодчества.
Вход — по билетам.
Встреча (16+) с Денисом Бокурадзе в «ЗИМ Галерее».
Когда: 25 мая, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая ул., 106, корп. 155.
Встреча с художественным руководителем драматического театра «Грань» пройдет в рамках выставочного проекта «Обгоняя время» (6+), реализованного театром совместно с культурным центром. На встрече Бокурадзе расскажет о профессии режиссера, особенностях актерской работы, стажерской группе театра, а также о ближайших планах театра «Грань».
Вход — свободный.
Лекция «Язык ветвей» (12+) в Музее Модерна.
Когда: 25 мая, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
Главный научный сотрудник музея, кандидат филологических наук Илья Саморуков расскажет о значении образа ветки в искусстве разных эпох. Особое внимание будет уделено стилю модерн, где природные формы, включая ветви, становятся основой художественного языка. Лекция исследует, как восприятие таких форм влияет на понимание искусства и жизненных процессов.
Вход — по билетам.
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