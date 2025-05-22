Куда сходить в Самаре 24 и 25 мая: подборка мероприятий на выходные

На этих выходных в городе пройдут лекции о кино и фотографии, пешеходные экскурсии по русскому стилю и модерну, детские занятия, показы под открытым небом и атмосферные джазовые вечера на крыше. Кроме того, можно заглянуть на яркие выставки — от горячей эмали до шедевров Ван Гога и Моне. Мы подобрали для вас лучшие мероприятия, чтобы выходные стали интересными и насыщенными.