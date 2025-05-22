Флегматик — кто он в жизни и на работе: черты характера, поведение и советы по общению

«Флегматик не тормоз, он просто не делает резких движений. Это человек с низкой реактивностью: его не колбасит из крайности в крайность. Он стабилен, уравновешен и предпочитает действовать без лишней спешки. Это не про “всегда молчит”, а про “сперва прожую — потом скажу”. Рядом с флегматиком можно отдохнуть, но при этом — можно и заскучать, если вы все время ждете эмоционального шоу», — отметил психолог.