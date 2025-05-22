Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава государства обнял и поблагодарил ее после церемонии награждения в Кремле.
Ранее Болилая на торжественной церемонии вручения высших государственных наград РФ в Кремле получила медаль «Золотую звезду» Героя России из рук главы государства.
«Я не понимаю, как вы кого-то закрывали? Такая вы миниатюрная девушка», — сказал Путин, обращаясь к Болилая после торжественной церемонии.
Девушка отметила, что старалась.
«Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось, все живы», — добавила она.
Глава государства уточнил у Болилая, все ли у нее хорошо, получил утвердительный ответ.
«Спасибо большое», — сказал президент и обнял медсестру, которая получила звание Героя России.