Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава государства обнял и поблагодарил ее после церемонии награждения в Кремле.