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Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ

Путин отметил подвиг медсестры, закрывшей раненого бойца во время обстрела ВСУ.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава государства обнял и поблагодарил ее после церемонии награждения в Кремле.

Ранее Болилая на торжественной церемонии вручения высших государственных наград РФ в Кремле получила медаль «Золотую звезду» Героя России из рук главы государства.

«Я не понимаю, как вы кого-то закрывали? Такая вы миниатюрная девушка», — сказал Путин, обращаясь к Болилая после торжественной церемонии.

Девушка отметила, что старалась.

«Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось, все живы», — добавила она.

Глава государства уточнил у Болилая, все ли у нее хорошо, получил утвердительный ответ.

«Спасибо большое», — сказал президент и обнял медсестру, которая получила звание Героя России.