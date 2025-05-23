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Кроссворд на 23 мая 2025

23 мая 1969 года группа The Who выпустила первую в истории рок-оперу — «Tommy». Альбом произвел фурор и стал знаковым событием в музыкальной культуре. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти знаменитые рок-оперы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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