Кроссворд на 23 мая 2025

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23 мая 1969 года группа The Who выпустила первую в истории рок-оперу — «Tommy». Альбом произвел фурор и стал знаковым событием в музыкальной культуре. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти знаменитые рок-оперы.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.