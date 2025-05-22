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Сплав 250 советских монет из Уфы станет частью памятника на Поклонной горе

Студент из Уфы передал коллекцию 250 монет для памятника к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

Студент Башкирского экономико-юридического колледжа Даниэль Мансуров передал коллекцию из 250 монет советского периода для создания памятника «Живая память благородных поколений», который откроют по случаю 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил Народный фронт в Башкирии.

— 250 монет давно хранились в семье Мансуровых, словно ожидая своего часа. Теперь их сплав будет добавлен в монумент, который планируется установить на Поклонной горе, — рассказали в пресс-службе организации.

Памятник, на который студент пожертвовал монеты, представляет собой скульптуру в виде солдатского письма. Идея монумента принадлежит паралимпийцу и белорусскому общественному деятелю Алексею Талаю.

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