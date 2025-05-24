Ответы на кроссворд от 23 мая 2025: интересные факты про рок-оперу — «Tommy»

По горизонтали:
1. Тур
С самого начала разработки проекта «Томми» группа The Who планировала представить его как концертное шоу. В апреле 1969 года они провели репетиции в Hanwell Community Centre, включая финальный прогон. В процессе шоу было внесено изменение — группа отказалась от четырех песен, чтобы сосредоточиться на основном материале. Концертный тур включал выступления в США, где шоу получило положительный отклик, а также участие в легендарном фестивале Вудсток. В течение 1969 — 1970 годов Tommy оставался частью репертуара, а группа выступала в крупных залах и театрах, включая Метрополитен-опера, и завершила тур в декабре 1970 года.
2. Стена
The Wall — концептуальный альбом Pink Floyd, выпущенный в 1979 году, последний в классическом составе группы. В центре повествования — история Пинка, героя, олицетворяющего Уотерса и Сида Барретта. Тема отчуждения и самоизоляции раскрывается через личные трагедии героя: потерю отца, школьную травлю, семейные кризисы. Название символизирует стену, разделяющую героя от общества. В 1982 году вышел фильм-версия. Альбом достиг вершины хит-парадов и стал одним из самых продаваемых в США.
3. Рыбников
Алексей Рыбников — известный композитор, создавший музыку к множеству кинофильмов и музыкальных спектаклей. Среди его наиболее известных работ — рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» (по поэме А. Вознесенского), поставленные в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 2009 году во Франции состоялась новая постановка «Юноны и Авос» с акцентом на музыкальную часть, поставленная с участием Жанны Рождественской и Жанны Шмаковой под руководством Александра Рыхлова. Авторская версия проекта сочетает традиции русской духовной музыки, народный фольклор и современные жанры, возвращая изначальную идею авторов.
4. Николсон
Tommy — четвертый студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 19 мая 1969 года. Это двойной альбом и ранняя рок-опера, написанная в основном гитаристом Питом Таунсендом и рассказывающая историю вымышленного Томми Уокера, который становится духовным лидером. В 1975 году по мотивам альбома был снят кинофильм под руководством Кена Рассела, в главной роли — Роджер Долтри. В фильме участвовали известные актеры, Джек Николсон и Оливер Рид, и музыканты, Элтон Джон и Тина Тернер. В саундтреке к фильму прозвучало шесть новых песен, и все они был и написаны Таунсендом.
По вертикали:
1. Тодд
Рок-мюзикл «TODD» группы «Король и Шут» — рок-опера ужасов, созданная по мотивам серии британских рассказов 1846—47 годов «Жемчужная нить». Премьера прошла в ноябре 2012 года в Московском театре киноактера, главную роль исполнил Михаил Горшенев. Идея оперы возникла в 2008 году, когда лидер группы начал работу над постановкой, вдохновленный историей о маньяке Суини Тодде и фильмом 1936 года о Джеке-потрошителе. Проект объединяет рок-музыку и театральное искусство, создавая уникальный хоррор-панк спектакль.
2. Берлин
Рок-опера «Стена» группы Pink Floyd символизирует психологические барьеры и отчуждение, но ее связь с Берлином особенно заметна. Хотя сама концепция «стены» не напрямую посвящена разделенному городу, многие слушатели — особенно в Германии — видели в ней отражение Берлинской стены и политического разделения. 2 июля 1990 года Роджер Уотерс организовал масштабный концерт The Wall — Live in Berlin на Потсдамской площади, собрав более 350 тысяч зрителей и транслировавшийся по всему миру. Этот концерт стал символом победы над изоляцией, объединяя искусство и политику и ознаменовав окончание эпохи Холодной войны.
3, Пациент
The Black Parade — третий студийный альбом группы My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года. Его продюсировал Роб Кавалло, известный своей работой с Green Day. Эта концептуальная рок-опера рассказывает о умирающем от рака герое, Пациенте, который размышляет о жизни и смерти. Альбом получил положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занимал первые строчки хит-парадов в Великобритании. В чартах Billboard 200 и UK Albums Chart он занял второе место, трижды получил платиновый статус в США, а также был отмечен наградами и номинациями, включая Грэмми. С альбома вышли четыре сингла, а тур The Black Parade World Tour 2007 года стал самым продолжительным и международным за всю историю группы, включив 138 концертов по всему миру.
4. Юнона
«Юнона» и «Авось» — рок-опера Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского, премьера которой состоялась 9 июля 1981 года в Московском театре имени Ленинского комсомола под руководством Марка Захарова. Этот спектакль стал визитной карточкой «Ленкома» и продолжает регулярно идти на сцене. Название основано на именах судов калифорнийской экспедиции Николая Резанова, связанной с историей русского дипломата и путешественника. Сюжет основан на событиях последних лет жизни Резанова, в том числе истории его знакомства и несостоявшегося брака с дочерью коменданта Сан-Франциско Консепсьон Аргуэльо.
5. Слово
Изначально мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» планировалось назвать просто «Иисус Христос». Однако по ходу разработки возникла необходимость добавить что-то для завершенности. Однажды утром Тим Райс увидел в газете заголовок «Том Джонс — мировая суперзвезда», что натолкнуло его на идею включить третье слово в название.
Интересные факты о рок-операх:
- Многие мелодии в «Иисус Христос — суперзвезда» создавались задолго до работы над рок-оперой и имели иные тексты. Например, будущая ария Ирода изначально предназначалась для конкурса «Евровидение» и содержала юмористический текст о желании стать женой. Тим Райс позже смеялся, что песня не победила, потому что «не была достаточно тупой».
- «Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году и поставленная на Бродвее через год. Уэббер отметил, что идея о мюзикле о Иисусе вызвала смех у театральных продюсеров, но в эпоху слияния рока и классики он сумел объединить рок-группу, симфонический оркестр и госпел-хор для записи первого сингла «Superstar». В альбоме 1970 года заглавную партию исполнил вокалист Deep Purple Иэн Гиллан, в записи также участвовали другие известные музыканты, такие как Мюррей Хэд и Майк Д’Або. В 1971 году альбом возглавил Billboard 200, а синглы достигли высоких позиций в чартах.
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