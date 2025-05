Ответы на кроссворд от 23 мая 2025: интересные факты про рок-оперу — «Tommy»

3, Пациент

The Black Parade — третий студийный альбом группы My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года. Его продюсировал Роб Кавалло, известный своей работой с Green Day. Эта концептуальная рок-опера рассказывает о умирающем от рака герое, Пациенте, который размышляет о жизни и смерти. Альбом получил положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занимал первые строчки хит-парадов в Великобритании. В чартах Billboard 200 и UK Albums Chart он занял второе место, трижды получил платиновый статус в США, а также был отмечен наградами и номинациями, включая Грэмми. С альбома вышли четыре сингла, а тур The Black Parade World Tour 2007 года стал самым продолжительным и международным за всю историю группы, включив 138 концертов по всему миру.