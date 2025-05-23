США извлекают выгоду из продолжения конфликта между Россией и Украиной: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
82% россиян внимательно следили за новостями о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая 2025 года. 17% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 1% узнал об этом впервые из опроса.
Роль США в урегулировании конфликта на Украине
Разговор между президентами России и США, по мнению 34% опрошенных, не окажет существенного влияния на урегулирование ситуации на Украине. 31% считает, что влияние скорее будет, чем нет, 20% — скорее нет, чем да. Только 13% полагают, что разговор ускорит прогресс в переговорах Москвы и Киева, и 2% затруднились с ответом.
Прямые переговоры между Россией и Украиной
41% респондентов оценивают итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле 16 мая 2025 года, скорее положительно. 23% — скорее отрицательно, 19% — отрицательно и только 9% — положительно. Еще 9% затруднились ответить.
Что касается нового этапа прямых переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время, 44% респондентов считают, что они скорее состоятся. 21% наоборот, предполагают, что переговоры скорее не состоятся. 20% полагают, что в ближайшее время переговоры не состоятся, и 12% ожидают их в ближайшем будущем. 3% затруднились ответить.
24% полагают, что приоритетом должен стать территориальный вопрос, 17% — постоянное прекращение огня, еще 17% — обмен пленными в формате «всех» на «всех», 6% — временное прекращение огня.
Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие 6 месяцев 32% оценивают как скорее низкую, 24% считают, что такой вероятности нет, 23% — как очень низкую. 15% оценивают вероятность как скорее высокую, и лишь 2% — как высокую. 3% затруднились ответить.