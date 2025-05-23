США извлекают выгоду из продолжения конфликта между Россией и Украиной: результаты опроса Новостей Mail

Разговор между президентами России и США, по мнению 34% опрошенных, не окажет существенного влияния на урегулирование ситуации на Украине. 31% считает, что влияние скорее будет, чем нет, 20% — скорее нет, чем да. Только 13% полагают, что разговор ускорит прогресс в переговорах Москвы и Киева, и 2% затруднились с ответом.