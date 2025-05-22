В Омске простились с ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Мелехиным

«От имени губернатора Омского региона Виталия Павловича Хоценко, от себя лично и от всех омичей выразил соболезнования родным и близким ветерана. Грустно, что уходят от нас свидетели важнейших событий мировой истории, свидетели беспримерного подвига и героизма русского воинства. Низкий поклон и вечная память, навсегда сохраню в душе добрые воспоминания об этом Человеке…», — с грустью написал мэр в своем телеграм-канале.