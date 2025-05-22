В Омске простились с ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Мелехиным

Сегодня в Омске в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина. Похороны состоялись на Старо-Северном кладбище. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Он лично присутствовал на церемонии прощания.
Глава города отметил, что часто навещал фронтовика при жизни и лично вручил ему в апреле звание «Почетный гражданин Омска». Сергей Шелест также передал соболезнования от губернатора Омской области родным Дмитрия Мелехина.
«От имени губернатора Омского региона Виталия Павловича Хоценко, от себя лично и от всех омичей выразил соболезнования родным и близким ветерана. Грустно, что уходят от нас свидетели важнейших событий мировой истории, свидетели беспримерного подвига и героизма русского воинства. Низкий поклон и вечная память, навсегда сохраню в душе добрые воспоминания об этом Человеке…», — с грустью написал мэр в своем телеграм-канале.
Ветерана в последний путь провожали со всеми положенными военными почестями Фото: t.me/shelest_sn.
Дмитрий Мелехин вступил в ряды Красной армии в возрасте 17 лет. Он служил на Первом Белорусском фронте, где принимал участие в освобождении Варшавы и штурме Берлина. За свой героизм и отвагу в боях он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и другими высокими наградами.
Мы встречались с ветераном в канун празднования 9 мая. Ветеран рассказал о своем боевой пути, а также о послевоенной жизни.