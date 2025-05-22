В Калининградской области взлетели цены на картофель

Белокочанная капуста в апреле стала дороже на 34,39%. Кроме того, на 20,04% подорожал лук. Также жителям Калининградской области придется больше денег заплатить за свеклу. Некоторое время назад представители власти объяснили такой рост цен сезонностью. Ситуация изменится, когда соберут новый урожай.