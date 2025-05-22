В Калининградской области взлетели цены на картофель

«В апреле на верхней позиции, среди подорожавших за месяц продовольственных товаров, картофель, прибавивший в цене 49,73%», — уточнили в Калининградстате.
Белокочанная капуста в апреле стала дороже на 34,39%. Кроме того, на 20,04% подорожал лук. Также жителям Калининградской области придется больше денег заплатить за свеклу. Некоторое время назад представители власти объяснили такой рост цен сезонностью. Ситуация изменится, когда соберут новый урожай.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда и почему в Калининградской области подешевеет картофель.