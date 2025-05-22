В Ростове проголосуют за проекты обновления участка с фонтаном на площади Ленина

В Ростове-на-Дону на общественных обсуждениях с участием врио губернатора региона Юрия Слюсаря представили пять проектов благоустройства территории на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Напомним, на месте недостроенного ТЦ собираются снова установить фонтан. Ростовчане, которые принимали участие в обсуждениях 22 мая, ознакомились с представленными проектами и попросили, чтобы итоговый план обновления был максимально приближен к историческому оригиналу. В частности, новый фонтан должен напоминать прежний.
Врио главы региона поддержал предложения и поручил организовать общественное голосование на портале «Активный ростовчанин». Проект-победитель, который поддержат жители города, должны определить до конца июня.
Напомним, инициативу об остановке строительных работ на площади Ленина Юрий Слюсарь поддержал весной 2025 года. Ранее участок принадлежал предпринимательнице, которая хотела возвести двухэтажный торговый объект площадью 4,5 тысячи кв. метров.
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