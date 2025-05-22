В Ростове проголосуют за проекты обновления участка с фонтаном на площади Ленина

Напомним, на месте недостроенного ТЦ собираются снова установить фонтан. Ростовчане, которые принимали участие в обсуждениях 22 мая, ознакомились с представленными проектами и попросили, чтобы итоговый план обновления был максимально приближен к историческому оригиналу. В частности, новый фонтан должен напоминать прежний.