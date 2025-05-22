«Бездельники»: Никулин оценил идею депутатов запретить циркам покупку животных

— Запретить — это самое простое. И уже много что запрещалось и в науке, и в истории, и в искусстве, но все знают, к чему это приводит. Ну зачем лезть в цирк? Займитесь полезным делом, куча бездомных животных и таких, которые содержатся в ужасных условиях, но этим надо заниматься и работать над этим, — добавил гендиректор.