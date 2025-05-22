«Дворовый переворот» и не только: чем самарцев удивит «Том Сойер Фест» в 2025 году?

Чапаевская, 168. Еще прошлой осенью здесь появился необычный арт-объект — «Сад наличников». А 21 мая этого года на его территории открылся 11-й по счету фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» (ранее мы публиковали материал, в котором рассказывали и про новый арт-объект, и про историю самого фестиваля). Там побывал и наш корреспондент, который узнал, какие объекты в Самаре будут реставрировать в этом году и где.