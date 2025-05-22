«Дворовый переворот» и не только: чем самарцев удивит «Том Сойер Фест» в 2025 году?

Каждый год они открывают новый сезон фестиваля, делятся итогами своей деятельности и планами на будущее. Как организаторы и волонтёры будут менять город в этом году — узнал корреспондент «МК в Самаре» на открытии XI сезона «Том Сойер Феста».
Чапаевская, 168. Еще прошлой осенью здесь появился необычный арт-объект — «Сад наличников». А 21 мая этого года на его территории открылся 11-й по счету фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» (ранее мы публиковали материал, в котором рассказывали и про новый арт-объект, и про историю самого фестиваля). Там побывал и наш корреспондент, который узнал, какие объекты в Самаре будут реставрировать в этом году и где.
Что сделают в рамках Том Сойер Феста в 2025.
Координатор фестиваля Антон Черепок рассказал, что в 2025 году хотят привести в порядок «Сад наличников», посадить липы с сиренями, а также заняться домом на Братьев Коростелёвых, 125.
«Это очень симпатичный деревянный дом на каменном цоколе. Мы его почистим, покрасим вместе с вами, сделаем забор, которого там сейчас практически не осталось, и сделаем даже ворота, резьбу», — добавил Черепок.
Преобразится и стена соседнего с «Садом наличников» здания на Чапаевской, 170: на ней появится дореволюционная реклама пожарной части, поскольку на стене сохранился след от пожара.
По словам организаторов, желтую стену возле дома на Чапаевской, 171 в этом году отдадут «Том Сойер Фесту» для росписи. На ней появится мурал: уже утвержден эскиз архитектурной тематики. Работы начнутся относительно скоро, они будут вестись в вечернее время.
Что сделают к «Волга Фесту».
Федеральный координатор ТСФ Татьяна Суркова рассказала о плане «Том Сойер Феста» закончить проект «Дворовый переворот» к началу «Волга Феста».
«Мы с Третьяковкой придумали такой проект в этом году: разбили Самару на кусочки и 60 волонтёров исследовали дворы, отсняли, записали видео, кто-то даже в дом прошел к местным жителям, снимали лепнину. Нам предстоит выбрать пять дворов, по которым самарские художники, работающие в разных жанрах, покажут концепции и будут их реализовывать как арт-пространства. Это все будет происходить с середины июня по середину августа, рассчитываем к “Волга-Фесту” презентовать наш проект», — рассказала Суркова.
Судьба «Дома Кожевникова».
Упомянули и «Дом Кожевникова»: его хотят сделать общественным пространством после реставрации. Здание потеряло статус объекта культурного наследия (ОКН) в 2020 году, но благодаря усилиям градозащитников и представителей «Том Сойер Феста» статус ему вернули.
Под конец 2024 года «Дом Кожевникова» частично разобрали, чтобы восстановить после зимы. Проект реставрации — благотворительный, и финансирование ведется за счет неравнодушных людей. В ноябре 2024 руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест — Наследие» Анастасия Кнор заявила, что работы по реставрации обойдутся в 16 миллионов рублей, без бесплатного труда волонтёров было бы 28 миллионов.
На 12 мая в денежном эквиваленте на реставрацию ОКН, известного в народе как Дом с часами, уже ушло 5 млн 270 тыс. рублей, тогда как запланированная стоимость всего проекта составляет 41 миллион рублей. Треть этой суммы, около 14 млн рублей, волонтёры намерены собрать в 2025 году. По словам Антона Черепок, столько денег требуется для самого важного этапа работы — реставрации цоколя. При этом окончательная стоимость восстановления памятника исторического наследия может расти, как и цены на стройматериалы. Также сумма обусловлена проблемами с грунтом из-за незаконной стройки возле «Дома Кожевникова».
Помимо финансов, необходимо получить разрешение на реставрацию. Пока свое положительное заключение дал только один из трех экспертов. По плану реконструкцию должны закончить в 2028 году.
Будем надеяться, что один из многострадальных ОКН Самары доживёт до реставрации и откроет свои двери перед гостями и жителями Самары через три года. А может быть и раньше. Многое тут зависит от количества неравнодушных спонсоров и меценатов.
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