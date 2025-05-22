Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пособие по беременности для студенток теперь будет рассчитываться на основе регионального прожиточного минимума и в среднем достигнет 90 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«На заседании Госсовета, посвященном поддержке семьи, президент подчеркнул, что нужно уделять особое внимание к будущим мамам-студенткам, поручил увеличить для них размер пособия по беременности и родам. Правительство разработало необходимые для этого изменения в законодательство. Согласно поправкам, размер такой выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас», — сказал он.
Таким образом, по словам главы правительства, сумма, которую студентка сможет получить за 140 декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тысяч рублей в среднем по стране. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного региона.
Пособие предназначается для будущих матерей, обучающихся на очной форме в вузах и колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Финансироваться выплаты будут за счет федерального бюджета.
«Эта мера станет хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша», — добавил Мишустин.
Он выразил надежду, что после внесения в Госдуму законопроект оперативно пройдет все процедуры и вступит в силу уже с начала нового учебного года.