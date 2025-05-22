Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток

«На заседании Госсовета, посвященном поддержке семьи, президент подчеркнул, что нужно уделять особое внимание к будущим мамам-студенткам, поручил увеличить для них размер пособия по беременности и родам. Правительство разработало необходимые для этого изменения в законодательство. Согласно поправкам, размер такой выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас», — сказал он.