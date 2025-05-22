«В сердцах читателей»: В музее «Россия — моя история» Ростова провели гашение марки к юбилею «Комсомольской правды»

— «Комсомольская правда» — это голос времени, который звучал и звучит в радиоэфирах, на интернет-страницах, а самое главное — в сердцах читателей, — отметила Светлана Мананкина. — Вы умеете говорить с аудиторией тепло, искренне, без казенщины — как друг, который всегда рядом.