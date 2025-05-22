«В сердцах читателей»: В музее «Россия — моя история» Ростова провели гашение марки к юбилею «Комсомольской правды»

В четверг, 22 мая, в мультимедийном парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону состоялось знаковое событие — торжественное гашение почтовой марки, посвященной 100-летию газеты «Комсомольская правда». Вместе с Ростовом этот памятный ритуал одновременно провели еще в 13 городах России — от Калининграда до Донецка.
Юбилейная марка номиналом 100 рублей выпущена тиражом 80 тысяч по всей стране. Фото: Карбинов Анатолий.
Юбилейная марка номиналом 100 рублей выпущена тиражом 80 тысяч по всей стране. На ней изображена символика газеты, а также награды: орден Почета, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I степени, два ордена Трудового Красного Знамени.
— Это не просто почтовый знак, а часть нашей истории, — отметила во время церемонии директор Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева. — Ровно сто лет назад первый номер газеты вышел с девизом быть голосом молодежи, а стал летописью всей страны.
Посетить выставку ростовчане и гости города могут еще месяц. Фото: Карбинов Анатолий.
Право поставить первый памятный оттиск получили заместитель председателя Заксобрания области Светлана Мананкина, замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Кириленко, председатель Ростовской городской думы Зинаида Неярохина, замглавы Администрации Ростова-на-Дону Александр Новицкий и председатель Ростовского областного отделения «Союза журналистов России» Анатолий Максак.
Право поставить первый памятный оттиск получила вице-спикер донского парламента Светлана Мананкина. Фото: Заксобрание Ростовской области.
Вице-спикер донского парламента передала коллективу редакции приветственный адрес губернатора Ростовской области и отметила, что «Комсомольская правда» не просто газета, а живая история нашей страны и донского края.
— «Комсомольская правда» — это голос времени, который звучал и звучит в радиоэфирах, на интернет-страницах, а самое главное — в сердцах читателей, — отметила Светлана Мананкина. — Вы умеете говорить с аудиторией тепло, искренне, без казенщины — как друг, который всегда рядом.
Знак отличия за качественную журналистику директору Ростовского филиала «КП» вручил председатель областного отделения «Союза журналистов России» Анатолий Максак. Фото: Карбинов Анатолий.
Каждый из почетных гостей вручил сотрудникам издания Благодарственные письма и Почетные грамоты. После чего состоялась короткая экскурсия, которая рассказывает об истории страны на страницах «Комсомолки» за прошедший век.
Посетить выставку ростовчане и гости города могут еще месяц.
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