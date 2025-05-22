Последние новости к вечеру 22 мая 2025 года

С 20:00 20 мая до 8:00 22 мая в ходе массированной атаки ВСУ над регионами РФ и Черным морем сбито 485 беспилотников. Больше всего — в Орловской, Курской и Московской областях. На фоне атак временно приостанавливали полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.