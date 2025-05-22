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Последние новости к вечеру 22 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 22 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 22 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 мая 2025 года.

Кремль подтвердил передачу списка для обмена «1000 на 1000»

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Россия направила Украине список для масштабного обмена пленных, сообщил Песков. По его словам, встречного списка от Киева пока не поступило — Москва ожидает ответа.

Над Россией сбили 485 дронов за полтора дня

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

С 20:00 20 мая до 8:00 22 мая в ходе массированной атаки ВСУ над регионами РФ и Черным морем сбито 485 беспилотников. Больше всего — в Орловской, Курской и Московской областях. На фоне атак временно приостанавливали полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Рябков прокомментировал слухи о новой встрече по Украине

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Замглавы МИД РФ заявил, что вопрос о переговорах между Россией и Украиной в Ватикане пока не рассматривается. По его словам, прежде необходимо серьезно подготовить встречу должным образом, поскольку «нет права на ошибку или неуспех».

Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Нестеренко

Источник: Администрация Краснодарского края

Нестеренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанию предшествовали обыски в краевой администрации. Подозрения связаны с его работой в Главном управлении строительства региона до назначения на пост вице-губернатора в июле 2024 года.

Синоптик назвал чушью прогноз о «невероятном жарком лете»

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Средняя температура воздуха летом 2025 года будет всего на 1−2 °C выше нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос». Он назвал заявления о «невероятной жаре» «чушью» и подчеркнул, что лето ожидается хорошим. Возможен дефицит осадков на уровне 10−20%.