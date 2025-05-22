Последние новости к вечеру 22 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 мая 2025 года.
Кремль подтвердил передачу списка для обмена «1000 на 1000»
Россия направила Украине список для масштабного обмена пленных, сообщил Песков. По его словам, встречного списка от Киева пока не поступило — Москва ожидает ответа.
Над Россией сбили 485 дронов за полтора дня
С 20:00 20 мая до 8:00 22 мая в ходе массированной атаки ВСУ над регионами РФ и Черным морем сбито 485 беспилотников. Больше всего — в Орловской, Курской и Московской областях. На фоне атак временно приостанавливали полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.
Рябков прокомментировал слухи о новой встрече по Украине
Замглавы МИД РФ заявил, что вопрос о переговорах между Россией и Украиной в Ватикане пока не рассматривается. По его словам, прежде необходимо серьезно подготовить встречу должным образом, поскольку «нет права на ошибку или неуспех».
Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Нестеренко
Нестеренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанию предшествовали обыски в краевой администрации. Подозрения связаны с его работой в Главном управлении строительства региона до назначения на пост вице-губернатора в июле 2024 года.
Синоптик назвал чушью прогноз о «невероятном жарком лете»
Средняя температура воздуха летом 2025 года будет всего на 1−2 °C выше нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос». Он назвал заявления о «невероятной жаре» «чушью» и подчеркнул, что лето ожидается хорошим. Возможен дефицит осадков на уровне 10−20%.