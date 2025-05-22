Феодосия на сутки останется без воды — адреса и сроки

Также водоснабжение в это в время отключат по проспекту Айвазовского и в одноименном переулке, по Адмиральскому бульвару, в переулках Фонтанном, Узком, Фурманова, Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Потемкина и Кирпичном тупике.