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Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 18 самолетов

В настоящий момент все воздушные суда вылетели в пункты назначения.

Источник: Время

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принял в качестве запасного 18 самолетов, которые следовали в аэропорты московского авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Все самолеты после снятия ограничений вылетели в пункты назначения.

В настоящее время нижегородский аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме.

«Рейсы собственного регулярного расписания отправлялись и отправляются по расписанию», — говорится в сообщении.

Напомним, прямые авиарейсы могут запустить из Нижнего Новгорода в Дубай.