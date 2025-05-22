Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 18 самолетов

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принял в качестве запасного 18 самолетов, которые следовали в аэропорты московского авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Все самолеты после снятия ограничений вылетели в пункты назначения.
В настоящее время нижегородский аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме.
«Рейсы собственного регулярного расписания отправлялись и отправляются по расписанию», — говорится в сообщении.
Напомним, прямые авиарейсы могут запустить из Нижнего Новгорода в Дубай.