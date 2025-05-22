В Перми задержан подозреваемый в культивировании конопли

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, фигурант оборудовал четыре плантации в квартире, двух старых частных домах и в гараже, где выращивал коноплю. Помещения были оснащены специальными лампами, климат-контролем и вентиляцией. При обысках стражи порядка изъяли из незаконного оборота более шестисот граммов готовой к употреблению марихуаны, более трех с половиной килограммов наркотика на стадии приготовления, а также 139 кустов конопли.