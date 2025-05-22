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В Перми задержан подозреваемый в культивировании конопли

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по г.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по г. Перми задержали местного жителя 1990 года рождения.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, фигурант оборудовал четыре плантации в квартире, двух старых частных домах и в гараже, где выращивал коноплю. Помещения были оснащены специальными лампами, климат-контролем и вентиляцией. При обысках стражи порядка изъяли из незаконного оборота более шестисот граммов готовой к употреблению марихуаны, более трех с половиной килограммов наркотика на стадии приготовления, а также 139 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.