Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО состоится в столице Прикамья

В субботу, 24 мая, на спортивной части набережной Камы пройдет фестиваль ГТО. К участию приглашаются команды от школ и семейные команды, а также индивидуальные участники.
Зарегистрироваться можно здесь.
Фестиваль начнется в 10:30, регистрация участников стартует в 10:00. В программе соревнований:
— бег на 10 м, 30 м, 60 м, 100 м;
— бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м;
— челночный бег 3×10 м;
— шестиминутный бег;
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от скамьи/от стула;
— подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах;
— наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
— рывок гири 16 кг;
— поднимание туловища из положения лежа на спине;
— прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Для участия в фестивале потребуются спортивная форма, а также оригинал документа, подтверждающего личность, медицинский допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО и подтвержденный УИН на сайте (вход в личный кабинет — через «Госуслуги»).
Справки можно получить по телефонам: + 7 (342) 210−88−54, +7 (996) 249−62−15.