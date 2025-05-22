Средняя стоимость картофеля в Ростовской области превысила 100 рублей за 1 кг

Средняя стоимость картофеля в Ростовской области за неделю подорожала на 2,55 рубля и составила 100,37 рубля за 1 кг. Такие данные за 19 мая 2025 года публикует Ростовстат.
Исследование цен показало, то самый дешевый в регионе картофель в начале этой недели продавался в Волгодонске (95,52 рубля) и Сальске (96,60 рубля), а самый дорогой — в Таганроге (101,37 рубля) и в городе Миллерово (112,75 рубля).
Добавим, также в Ростовской области за неделю повысились в цене свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь.
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