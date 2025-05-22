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Средняя стоимость картофеля в Ростовской области превысила 100 рублей за 1 кг

Майская цена на картофель поднялась выше 100 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость картофеля в Ростовской области за неделю подорожала на 2,55 рубля и составила 100,37 рубля за 1 кг. Такие данные за 19 мая 2025 года публикует Ростовстат.

Исследование цен показало, то самый дешевый в регионе картофель в начале этой недели продавался в Волгодонске (95,52 рубля) и Сальске (96,60 рубля), а самый дорогой — в Таганроге (101,37 рубля) и в городе Миллерово (112,75 рубля).

Добавим, также в Ростовской области за неделю повысились в цене свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь.

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