Средняя стоимость картофеля в Ростовской области превысила 100 рублей за 1 кг

Исследование цен показало, то самый дешевый в регионе картофель в начале этой недели продавался в Волгодонске (95,52 рубля) и Сальске (96,60 рубля), а самый дорогой — в Таганроге (101,37 рубля) и в городе Миллерово (112,75 рубля).