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47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики.

Источник: РИА "Новости"

«В творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна Республики Крым выразили желание участвовать более 70 человек, однако только 47 из поданных заявок соответствуют условиям конкурса», — сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.

Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты.

Глава Госсовета республики Владимир Константинов ранее сообщал, что работы будут принимать до 31 мая:

«Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель».

Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.