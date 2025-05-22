47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс

«В творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна Республики Крым выразили желание участвовать более 70 человек, однако только 47 из поданных заявок соответствуют условиям конкурса», — сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.
Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты.
Глава Госсовета республики Владимир Константинов ранее сообщал, что работы будут принимать до 31 мая:
«Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель».
Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.