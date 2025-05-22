Россиянам рассказали о пользе чая

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Однако помимо того, что он согревает в пасмурную погоду и помогает переживать жару, он также благотворно влияет на сосуды, сердце, обмен веществ и борется со старением. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала Анна Трояник, терапевт, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea.