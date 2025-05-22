Россиянам рассказали о пользе чая

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Однако помимо того, что он согревает в пасмурную погоду и помогает переживать жару, он также благотворно влияет на сосуды, сердце, обмен веществ и борется со старением. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала Анна Трояник, терапевт, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea.
Чай обладает антиоксидантными свойствами. В нем содержатся полифенолы — природные соединения, которые борются со свободными радикалами. Это замедляет процесс старения на клеточном уровне и снижает риск воспалений.
Также чай положительно влияет на сосуды и сердце, так как он помогает снижать уровень «плохого» холестерина. А еще в напитке есть флавоноиды, которые улучшают микроциркуляцию крови, способствуют нормализации ритма сердца и защищают стенки сосудов от разрушения.
Чай также полезен для поддержания здорового обмена веществ. Напиток ускоряет метаболизм, мягко стимулирует термогенез (процесс выработки тепла и сжигания калорий) и помогает в контроле массы тела при сбалансированном рационе. А зеленый чай снижает чувство голода и уменьшает аппетит.
Специалист отметила, что чай воздействует не только на организм, но и на психику. В его составе есть L-теанин — аминокислота, которая способствует расслаблению. Поэтому напиток снижает уровень тревожности, улучшает сон и концентрацию.
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