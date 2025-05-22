«Говорил, что хочет, чтобы дети жили под мирным небом»: в Башкирии проводили в последний путь молодого участника СВО

В башкирском селе Нукатово Белорецкого района прошла церемония прощания с 19-летним Айназом Гиниятовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.
Айнар родился в 2005 году в селе Нукатово, но учился в Челябинской области — в городе Магнитогорске он окончил девять классов спецшколы-интерната № 4.
— В школьные годы Айназ Ришатович активно участвовал в спортивных соревнованиях. С одноклассниками поддерживал хорошие, добрые отношения. Имел много друзей. Был жизнерадостным, общительным, ответственным и уравновешенным парнем. Никогда не заставлял взрослых краснеть за свое поведение, — рассказали в районной администрации.
После школы Гиниятов поступил в Уфимский техникум железнодорожного хозяйства — там он учился на слесаря подвижного состава. В 2024 году на 4-м курсе молодой человек решил заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. В зоне боевых действий его назначили гранатометчиком штурмового взвода. Рядовой погиб во время боевого задания еще 23 ноября прошлого года, но похоронить его удалось только шесть месяцев спустя.
— Со слов родственников, Айназ активным, отзывчивым, доброжелательным, искренним, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову, пользовался уважением у односельчан. Был примером мужества и стойкости. Айназ Ришатович говорил, что хочет, чтобы дети жили под мирным небом, — передали в власти Белорецкого района. — Приносим искренние соболезнования родителям, брату, сестре, родным и близким Айназа Ришатовича. Сил вам пережить это горе.
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