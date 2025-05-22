«Говорил, что хочет, чтобы дети жили под мирным небом»: в Башкирии проводили в последний путь молодого участника СВО

После школы Гиниятов поступил в Уфимский техникум железнодорожного хозяйства — там он учился на слесаря подвижного состава. В 2024 году на 4-м курсе молодой человек решил заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. В зоне боевых действий его назначили гранатометчиком штурмового взвода. Рядовой погиб во время боевого задания еще 23 ноября прошлого года, но похоронить его удалось только шесть месяцев спустя.