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В Самарской области в 2025 году отремонтируют дорогу к Муранскому Бору

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области начнется капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Сызрань-Шигоны» Волжский Утес турбаза «Солнечный Мыс».

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области начнется капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Сызрань-Шигоны» Волжский Утес турбаза «Солнечный Мыс». Длина ремонтируемого участка составит 3,3 км.

Автомобильная дорога является важной туристической артерией, ведущей к популярным местам отдыха на берегу реки Уса, включая курортные базы и санатории.

Работы будут включать замену дорожного покрытия методом холодной регенерации и последующую укладку верхнего слоя асфальта. В деревне Муранка, протяжённость которой вдоль дороги составляет 1,8 км, установят освещение, тротуары, пешеходные переходы и ограждения.

Ремонтные работы начнутся в 2025 году и должны завершиться до 1 октября. В рамках проекта также заменят водопропускную трубу на реке Муранке.

Всего в 2025 году в Самарской области запланировано ремонтировать 234,7 км дорог, включая 195,8 км регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.

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