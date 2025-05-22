От любовных клятв до судебных запретов: что не могут поделить Пелагея и Телегин

Певица Пелагея (имя при рождении — Полина Смирнова) продолжает судиться с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, который наложил запрет на выезд их общей дочки Таисии за границу. Артистка даже обратилась с жалобой в кассационный суд. 22 мая стало известно, что певице удалось временно снять запрет экс-супруга. Однако впереди их еще ждет апелляция. Также, по словам Пелагеи, Телегин почти год не платит на дочь алименты. При этом бывшие муж и жена «сражаются» в суде уже давно. Что окончательно разрушило отношения пары, удастся ли певице выиграть дело и как от подобных скандалов может пострадать ребенок — «ВМ» узнала у экспертов.