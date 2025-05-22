От любовных клятв до судебных запретов: что не могут поделить Пелагея и Телегин

Певица Пелагея (имя при рождении — Полина Смирнова) продолжает судиться с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, который наложил запрет на выезд их общей дочки Таисии за границу. Артистка даже обратилась с жалобой в кассационный суд. 22 мая стало известно, что певице удалось временно снять запрет экс-супруга. Однако впереди их еще ждет апелляция. Также, по словам Пелагеи, Телегин почти год не платит на дочь алименты. При этом бывшие муж и жена «сражаются» в суде уже давно. Что окончательно разрушило отношения пары, удастся ли певице выиграть дело и как от подобных скандалов может пострадать ребенок — «ВМ» узнала у экспертов.
Отношения испортил раздел имущества.
Телегин и Пелагея познакомились в 2015 году на ужине в ресторане в компании общих друзей. На тот момент гражданская жена хоккеиста Евгения Ноур была на последних сроках беременности. Однако это не помешало симпатии, которая зародилась между спортсменом и певицей. После знакомства Пелагея стала чаще появляться на матчах хоккейного клуба ЦСКА в Москве (за эту команду выступал Телегин). Он в свою очередь посещал записи шоу «Голос», где певица была одним из наставников.
Спустя полгода отношений Телегин сделал Пелагее предложение. Их свадьба состоялась в июне 2016 года в столице. Гостями торжества стали члены семьи и близкие друзья, в числе которых были телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, а также хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская. Через два года после свадьбы Телегин и Пелагея повторили свои свадебные клятвы во время церемонии на Мальдивах. А в январе 2017 года хоккеист и певица стали родителями — у них родилась дочь Таисия.
Казалось, что в паре царят гармония и благополучие. Однако позднее стало известно, что в 2019 году Телегин и Пелагея стали жить раздельно, а в 2020 году официально оформили развод. Причину такого решения бывшие супруги не разглашали. По словам певицы, она надеялась, что сможет решить все вопросы с хоккеистом «интеллигентно, достойно и как положено». Однако отношения «добил» раздел имущества.
В браке экс-супруги приобрели апартаменты в элитном ЖК, а также «Бентли» и взяли в ипотеку дом на Новой Риге. После развода загородный дом и автомобиль были проданы, чтобы поделить деньги между экс-супругами. Пелагея получила квартиру в центре столицы, а также добилась выплаты алиментов на дочь в размере четверти от всего дохода хоккеиста и смогла вернуть большую сумму денег с общего счета, с которого Телегин периодически выводил средства.
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Спортсмен безуспешно пытался оспорить все эти решения в суде. Также он обвинил Пелагею в домашнем насилии, назвав себя «жертвой». По мнению хоккеиста, он состоял в «токсичных и абьюзивных отношениях». Еще Телегин обвинил артистку в том, что она мешает ему видеться с дочерью, а все общение «сводится только к видеозвонкам в присутствии Пелагеи». Затем он вновь подал в суд на певицу, чтобы изменить размер алиментов. Спортсмену удалось сократить сумму выплат до шестой части от своего дохода.
Ситуация накалилась до предела, когда весной 2024 года Пелагея и Таисия не смогли выехать за границу на отдых. Бабушка девочки решила подарить ей в честь первых в жизни школьных каникул путевку в Турцию. Однако в аэропорту на таможенном контроле Пелагея узнала, что Телегин запретил Таисии выезд из России. Девочка долго ждала эту поездку и, конечно же, была сильно расстроена случившимся. Певица попыталась обжаловать запрет на выезд дочери за границу в суде, но в декабре 2024 года Телегин вновь подал иск и выиграл это дело.
Позднее Пелагея озвучила возможную причину подобного поведения бывшего мужа. По ее мнению, это может быть связано с его новой семьей с предпринимательницей Марией Гончар. При этом артистка сообщила, что отец Таисии не стремится общаться с дочерью и не уделяет ей внимания:
— Последняя встреча была год назад. При этом папа Ваня давно живет в Москве, ведь у него снова родился ребенок, а маленькая Тася ждет встречи хотя бы раз в год или просто эсэмэски от отца.
В июле 2024 года СМИ выяснили, что и Телегину выезд из России закрыт. Дело в его долге в 64 миллиона рублей по ипотеке, которую он перестал выплачивать после развода. Судебные приставы начали исполнительное производство и арестовали дорогостоящий автомобиль.
После того как Пелагея выиграла кассационный суд, запрет на выезд Таисии за границу удалось снять лишь временно. Как объяснил адвокат певицы Филипп Рябченко, «это еще не финал».
— Нам в скором времени снова придется встретиться с Телегиным в апелляции, где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно — ставить запрет на выезд дочери. И это все на фоне уклонения Телегиным вот уже почти как год от своих обязательств по уплате алиментов, — приводит слова адвоката StarHit.
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Решение вступает в силу немедленно.
Юрист Денис Хмелевской объяснил, что решение кассационного суда немедленно вступает в юридическую силу с момента его оглашения.
— А решение первой инстанции вступает в законную силу в том случае, если апелляционная инстанция его не отменила. Если кассационная служба приняла решение в пользу Пелагеи, значит, она уже может вывозить ребенка за границу, — рассказал собеседник «ВМ». — У Телегина остается возможность оспорить это решение, но до тех пор, пока вердикт кассационного суда не отменен, он действует и предоставляет право выезда ребенка за границу.
Как может пострадать ребенок.
Практикующий психолог Елена Лосева отметила, что нельзя знать наверняка, как ребенок вовлечен в родительский конфликт и в каких обстоятельствах он находится. Однако даже если это какой-то «молчаливый конфликт» родителей, на детях конфликтные ситуации сказываются всегда.
— У ребенка могут сформироваться двунаправленные чувства — с одной стороны, в такой ситуации ребенок может ставить маме и папе условия, извлекать из этого выгоду; с другой — может глубоко страдать, понимая, что один из его самых любимых людей будет несчастен, а также считать себя причиной этого — предупредила эксперт.
За месяц до новогодних каникул 2024 года Телегин добился отмены решения Московского областного суда и запретил дочке Таисии от певицы Пелагеи выезжать за границу. В качестве обоснования экс-хоккеист заявил, что боится, что мать увезет ребенка навсегда.