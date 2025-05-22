Боец Леонид Худальшеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» пал боец Леонид Худальшеев с позывным «Бух» из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.
Герой родился в деревне Бухтумур, окончил Ахинскую школу, а после поступил в ПТУ-59. За годы жизни попробовал себя в разных профессиях — был скотником, водителем, слесарем, дворником, рабочим по благоустройству.
— Везде проявлял себя честным, ответственным и трудолюбивым человеком, за что пользовался уважением и авторитетом в каждом коллективе. Его все помнят улыбчивым, добрым и очень отзывчивым, — рассказывает Геннадий Осодоев.
В зону проведения специальной военной операции отправился добровольцем в сентябре 2023 года. Служил в десантно-штурмовой бригаде. Пал во время выполнения боевого задания 7 апреля 2025 года в возрасте 61 года. Дома его ждали жена, сын и дочь, внук, братья и сестры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Кирилл Чувашов из Качуга героически погиб в зоне СВО.