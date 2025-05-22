Боец Леонид Худальшеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зону проведения специальной военной операции отправился добровольцем в сентябре 2023 года. Служил в десантно-штурмовой бригаде. Пал во время выполнения боевого задания 7 апреля 2025 года в возрасте 61 года. Дома его ждали жена, сын и дочь, внук, братья и сестры.