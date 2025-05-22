Чернышенко заявил, что летний сезон в Анапе состоится

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — сказал он.
Ключевая мера — отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса, напомнил вице-премьер. Они перенесены с февраля — октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год. Корпорация МСП оказывает помощь по реструктуризации кредитов и получению льготных микрозаймов.
Чернышенко подчеркнул, что в Анапе и Темрюкском районе на лето готовится большая событийная программа — гастрономические и спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели с бассейнами ждут отдыхающих.