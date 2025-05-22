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Чернышенко заявил, что летний сезон в Анапе состоится

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний сезон в городе-курорте состоится, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Источник: РИА "Новости"

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — сказал он.

Ключевая мера — отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса, напомнил вице-премьер. Они перенесены с февраля — октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год. Корпорация МСП оказывает помощь по реструктуризации кредитов и получению льготных микрозаймов.

Чернышенко подчеркнул, что в Анапе и Темрюкском районе на лето готовится большая событийная программа — гастрономические и спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели с бассейнами ждут отдыхающих.