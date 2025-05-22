Чернышенко заявил, что летний сезон в Анапе состоится

Ключевая мера — отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса, напомнил вице-премьер. Они перенесены с февраля — октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год. Корпорация МСП оказывает помощь по реструктуризации кредитов и получению льготных микрозаймов.