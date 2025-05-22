Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 500 человек развернули самое большое в мире Знамя Победы

Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Ростове в рамках патриотической акции.

Источник: Комсомольская правда

22 мая в Ростове-на-Дону развернули Знамя Победы размером 65 на 35 метров. Впечатляющую акцию организовали в рамках регионального этапа патриотической экспедиции «Непокоренные», рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

— Участники экспедиции проносят самое большое в мире Знамя Победы через 14 городов России и Беларуси. Это знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, — сообщил Артем Хохлов.

Акцию поддержали члены экспедиции, донские студенты, активисты общественных организаций, волонтеры и участники СВО — 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Добавим, группа экспедиции «Непокоренные» уже побывала в Бресте, Минске, Пскове, Санкт-Петербурге, Твери, в городе Ржев, Москве, Туле, Воронеже, Волгограде. Следующими точками маршрута станут Анапа, Керчь и Севастополь.

Свыше 10 тысяч представителей молодежных и общественных объединений присоединятся к событийной части региональной программы экспедиции, посвященной 80-й годовщине Великой Победы.

Подпишись на нас в Telegram.