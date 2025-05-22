В Ростове 500 человек развернули самое большое в мире Знамя Победы

22 мая в Ростове-на-Дону развернули Знамя Победы размером 65 на 35 метров. Впечатляющую акцию организовали в рамках регионального этапа патриотической экспедиции «Непокоренные», рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.
— Участники экспедиции проносят самое большое в мире Знамя Победы через 14 городов России и Беларуси. Это знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, — сообщил Артем Хохлов.
Акцию поддержали члены экспедиции, донские студенты, активисты общественных организаций, волонтеры и участники СВО — 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Добавим, группа экспедиции «Непокоренные» уже побывала в Бресте, Минске, Пскове, Санкт-Петербурге, Твери, в городе Ржев, Москве, Туле, Воронеже, Волгограде. Следующими точками маршрута станут Анапа, Керчь и Севастополь.
Свыше 10 тысяч представителей молодежных и общественных объединений присоединятся к событийной части региональной программы экспедиции, посвященной 80-й годовщине Великой Победы.
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