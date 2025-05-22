Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области

Путин посмертно наградил Жилина медалью «За спасение погибавших».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» посмертно бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасание погибавших” Жилина Ивана Александровича — коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью “Авангард-Ойл”, Белгородская область (посмертно)», — говорится в сообщении.

Кроме того, медалей «За спасение погибавших» удостоены директор ООО «Лайнер31» Игорь Лахонин и капитан-механик патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу.