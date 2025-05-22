Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» посмертно бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасание погибавших” Жилина Ивана Александровича — коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью “Авангард-Ойл”, Белгородская область (посмертно)», — говорится в сообщении.
Кроме того, медалей «За спасение погибавших» удостоены директор ООО «Лайнер31» Игорь Лахонин и капитан-механик патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу.