Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасание погибавших” Жилина Ивана Александровича — коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью “Авангард-Ойл”, Белгородская область (посмертно)», — говорится в сообщении.