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Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

Чернышенко: летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году», — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.