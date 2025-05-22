Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году», — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.