Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

«Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году», — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.