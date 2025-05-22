Слюсарь сообщил, что песок с мазутом из Ростовской области увезут на Кубань

В Семикаракорском районе начнут вывоз мазутного песка. Экологическая проблема, волновавшая местных жителей, оперативно решается — опасные отходы отправят обратно в Краснодарский край. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Компания «Южный город» заключила соглашение о транспортировке загрязненного песка на специализированный полигон в соседнем регионе. Работы стартуют в понедельник — первые 200 тонн опасного груза покинут территорию района.
Весь процесс займет около двух недель. Для контроля за работами на место выедет министр экологии региона Михаил Фишкин.
Отметим, что все работы будут проводиться с соблюдением строгих природоохранных норм.
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