Слюсарь сообщил, что песок с мазутом из Ростовской области увезут на Кубань

В Семикаракорском районе начнут вывоз мазутного песка. Экологическая проблема, волновавшая местных жителей, оперативно решается — опасные отходы отправят обратно в Краснодарский край. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.