Путин наградил коллектив московского метро

«За большой вклад в развитие транспортного комплекса города Москвы и достигнутые трудовые успехи наградить орденом “За доблестный труд” коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы “Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина”, — говорится в документе.