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Путин наградил коллектив московского метро

Путин наградил коллектив московского метрополитена орденом «За доблестный труд».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие транспортного комплекса города Москвы и достигнутые трудовые успехи наградить орденом “За доблестный труд” коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы “Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина”, — говорится в документе.