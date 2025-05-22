RT: сбежавший в Афганистане советский солдат спустя 40 лет вернулся в Россию

«Ко мне хорошо относились, и я понимал это. Не били, не издевались. Но я понимал и то, что свободен не был. Конечно, отпустить меня оттуда уже не могли — я же некоторое время пробыл в их отряде, много знал: сколько у них оружия, какое, где; где патроны, боеприпасы, где у них хлебопекарня», — рассказал он в интервью RT.