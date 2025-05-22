Shot: у ректора МГАФК на экскурсии в Волгограде, предположительно, оторвался тромб

Источники SHOT подтвердили, что Николай Чесноков поднялся наверх в составе экскурсионной группы. В Волгограде проходил фестиваль вузов физкультуры. В город приехали по 20 человек от 14 учебных заведений страны, в том числе и погибший ректор. В ходе поездки гости захотели побывать внутри главной достопримечательности, монумента «Родина-мать зовет!» Экскурсовода уже доставили на допрос: по предварительным данным, Чесноков прошел внутрь без специального пропуска.