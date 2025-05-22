«Получали взятки и разглашали конфиденциальную информацию»: два бывших налоговика из Уфы попали под следствие

В Уфе двоих бывших сотрудников федеральной налоговой службы (ФНС) обвинили в получении взятки и разглашении налоговой тайны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, с марта 2024 года по февраль 2025-го один из фигурантов уголовного дела договорился с неизвестным посредников и заплату предоставлял ему конфиденциальную информацию о финансах юрлиц и предпринимателей из базы данных ФНС. За 11 месяцев обвиняемый получил не менее 7,7 млн рублей. Деньги приходили на карту его знакомого.
— В декабре 2024 года в связи с большим количеством поступающих запросов обвиняемый вовлек в преступную деятельность своего коллегу по отделу, который, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, также стал предоставлять охраняемые законом сведения, — передали в СК.
Первого обвиняемого отправили в следственный изолятор, а второго отпустили под запрет определенных действий. Следователи продолжают работать над делом.
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