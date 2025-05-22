«Получали взятки и разглашали конфиденциальную информацию»: два бывших налоговика из Уфы попали под следствие

По версии следствия, с марта 2024 года по февраль 2025-го один из фигурантов уголовного дела договорился с неизвестным посредников и заплату предоставлял ему конфиденциальную информацию о финансах юрлиц и предпринимателей из базы данных ФНС. За 11 месяцев обвиняемый получил не менее 7,7 млн рублей. Деньги приходили на карту его знакомого.