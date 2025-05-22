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Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах

Путин оценил успехи российских школьников на международных олимпиадах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников можно поздравить.

«Согласен с вами, Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ — ред.), в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет», — сказал Путин на совещании с членами правительства.